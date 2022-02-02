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Фигуристы сборной России провели первую тренировку в Пекине в преддверии ОИ-2022

Олимпийские игры 2022
Фигуристы сборной России провели первую тренировку в Пекине в преддверии ОИ-2022
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Пекин, 2 февраля. Российские фигуристы впервые потренировались в столице Китая перед стартом зимней Олимпиады 2022 года.

Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко провели первое тренировочное занятие на олимпийском льду Пекина. Спортсмены представят сборную России на ОИ-2022 в мужском одиночном катании. Соревнования фигуристов на Играх в Пекине стартуют с командного турнира 4 февраля. В этот день состоится церемония открытия Олимпиады. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступят на ОИ-2022 под флагом ОКР. На зимних Играх 2018 года фигуристы из РФ завоевали три медали.

Ранее глава ОКР Поздняков озвучил медальный план сборной России на ОИ. Он рассчитывает, что спортсмены из РФ завоюют не менее 30 наград различного достоинства.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Фигуристы сборной России провели первую тренировку в Пекине в преддверии ОИ-2022
олимпиада тренировка сборная россии фигурное катание ои-2022
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