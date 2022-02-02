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Американцы отмечают День сурка и ждут предсказаний от Фила из Панксатони

Весь мир
Американцы отмечают День сурка и ждут предсказаний от Фила из Панксатони
Global Look Press  /  Christina Horsten / dpa

Панксатони, 2 февраля. Сегодня в США отмечается День сурка. Считается, что в этот день сурок Фил из города Панксатони предсказывает приход весны.

Согласно традиции, сегодня члены «внутреннего круга» сурка Фила выведут его из домика, чтобы проверить увидит ли Фил свою тень. Считается, что если сурок не увидит свою тень и останется на улице, то следует ожидать раннего прихода весны. Если же Фил все же увидит тень и поспешит вернуться в домик, то зима продлится еще шесть недель.

Исследователи указывают, что эта традиция пришла в США вместе с переселенцами из Германии, которые в большом количестве селились в Пенсильвании. В то же время ученые-климатологи утверждают, что точность «предсказаний» сурка из Панксатони составляет всего 39%.

Тем не менее, фанаты традиции оспаривают подсчеты ученых, заявляя о том, что Фил оказывается прав в подавляющем большинстве случаев. Кроме того, поклонники сурка-метеоролога утверждают, что только Фил является автором правдивых предсказаний. Другие же сурки-самозванцы не способны дать точного ответа о том, когда придет весна.

Согласно записям, датируемым 1887 годом, Фил предсказывал зиму более 100 раз. По словам организаторов, десять лет были потеряны из-за отсутствия записей. Исходя из этой версии, Фил живет уже на протяжении 170 лет, а столь длительная для сурка жизнь объясняется тем, что члены «внутреннего круга» дают ему чудодейственный эликсир, который каждый раз продлевает жизнь сурка на семь лет.

Кто бы ни был прав, сурок Фил, который остается частью старой «ламповой» Америки, уже через несколько часов будет искать свою тень и, возможно, сообщит о скором приходе весны.

Ранее в СМИ появились известия о смерти другого сурка-предсказателя из города Меллтаун в штате Нью-Джерси, Меллтаунского Мэла. В связи с этим мэрия города отменила проведение Дня сурка.

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сша день сурка
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