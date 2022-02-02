Разведка ЛНР раскрыла планы ВСУ по использованию авиации при наступлении в Донбассе

Луганск, 2 февраля. Вооруженные силы Украины намерены задействовать авиацию при наступлении на Донбасс, сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новоайдар концентрируются вертолеты Ми-8. С их помощью ВСУ планируют перебросить через линию разграничения тактический воздушный десант.

«Нашей разведкой получены отдельные данные о планируемых действиях украинской армии в ходе наступления в Донбассе. С началом наступления, украинское командование планирует осуществить заброс в тыл нашей обороны тактический воздушный десант из состава 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады», — сообщили в НМ ЛНР.

Ранее ситуацию в регионе прокомментировал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, действия Киева свидетельствуют об активной подготовке вторжения на территорию республик.