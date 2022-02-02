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Уровень инфляции в Стамбуле достиг 19-летнего максимума

Весь мир
Уровень инфляции в Стамбуле достиг 19-летнего максимума
Федеральное агентство новостей  /  Can Ozer / Keystone Press Agency / Global Look Press

 

Стамбул, 2 февраля. Рост розничных цен в крупнейшем городе Турции за январь составил 13,78 %, а за год соответствующий показатель достиг отметки 50,91%. Такие данные предоставила Торговая палата Стамбула (İTO).

Кроме того, индекс оптовых цен в городе увеличился на 53,96% в годовом исчислении, а за январь — на 6,03%.

Таким образом, в мегаполисе была зафиксирована самая высокая годовая инфляция с 2002 года.

«Месячный рост розничных цен в январе 2022 года составил 26,69% в сфере транспорта и связи, 21,51% в области здравоохранения и личной гигиены, 17,19% в отношении жилья, 13,81% для продуктов питания, 10,24% для товаров для дома, 6,87% в отношении прочих товаров и 5,28% в сфере культуры, образования и развлечений, в то время как цены на одежду снизилась на 0,39%», — говорится в заявлении İTO.

Оптовые цены в Стамбуле выросли в январе на 20,43% на топливо и энергию, на 9,82% на продукты питания, на 7,22% на строительные материалы и на 2,15% на текстиль. При этом стоимость незавершенной продукции и химических товаров снизилась на 6,53% и 0,04% соответственно.

Скачек цен в крупнейшем городе Турции не предвещает ничего хорошего для общей инфляции, которая в декабре выросла до 36,1% — самого высокого уровня с 2002 года. Рост стоимости товаров и услуг за декабрь составил 13,6%, что отражает неуклонное ухудшение покупательной способности турок.

Ситуация достигла столь критических масштабов в результате валютного кризиса, вызванного экономической практикой президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По мнению турецкого лидера, высокие ключевые ставки провоцируют рост цен. В соответствии с данной политикой, которая прямо противоречит общемировой практике, Центральный банк (ЦБ) Турции с сентября по декабрь прошлого года понизил процентные ставки на 500 базисных пунктов, однако данные шаги вызвали падение валюты и недовольство народа. Турецкая лира потеряла 44% своей стоимости по отношению к доллару в прошлом году.

При этом стоит отметить, что граждане республики не склонны доверять правительственной статистике. Многие турки уверены, что данные государственных ведомств являются заниженными. Впрочем, независимые экономисты подтверждают данную точку зрения — согласно подсчетам финансовой группы ENAG, годовая инфляция в стране составляет 82,81%.

Примечательно, что в ночь на 29 января Эрдоган сменил главу Института статистики Турции (TÜİK) — органа, который предоставляет официальные данные об инфляции в стране. По некоторым предположениям, Эрдал Динчер был смещен с должности из-за слов о том, что рост цен в республике в долгосрочной перспективе отразится на потребителях. Как считают оппозиционные СМИ, такие неосторожные заявления могли разозлить руководство Турции, которое всячески пытается представить положение дел в лучшем свете.

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турция стамбул инфляция рост цен
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