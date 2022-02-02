Чишкала призвал оставить политику в стороне от матча по мини-футболу между РФ и Украиной

Амстердам, 2 февраля. Нападающий российской команды по мини-футболу Иван Чишкала высказался о политической подоплеке в игре между сборными России и Украины.

Российские и украинские игроки встретятся в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Чишкала призвал не акцентировать внимание на том, с кем придется сыграть сборной, так как главная цель — это победа.

«Мы подходим к этой игре как к полуфиналу, неважно, была бы это сборная Украины или команда Сербии, то есть любой соперник, нам без разницы. У нас есть цель — золотые медали и кубок над головой, мы все делаем ради этого. Поэтому я думаю, что политику нужно оставить в стороне», — высказал свое мнение нападающий ТАСС.

Игроки сборной России одержали победу над Грузией со счетом 3:1 в матче полуфинала чемпионата Европы. За путевку в финальный этап первенства россияне сыграют против команды Украины. Встреча пройдет 4 февраля в Амстердаме.