Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 12:25
12:25
Общество
Еще 63 пациента с коронавирусом скончались в Петербурге
12:24
Общество
Петербург вновь вышел на второе место по суточной заболеваемости COVID-19 в России
12:23
Весь мир
Депутат Федоров назвал победой России сокращение срока мандата Миссии ООН в Ливии
12:22
Весь мир
Алжир заявил о поддержке урегулирования ситуации в Ливии
12:20
Политика
The American Conservative: Путин первым догадался о многополярности будущего мира
12:19
Общество
Депутат Мосгордумы Герасимов объяснил отказ семьи Куравлева от пышных похорон
12:17
Происшествия
Новосибирская больница будет судиться со своим бывшим хирургом из-за публикации в СМИ
12:17
Происшествия
В Алтайском крае вынесли приговор мужчине, выгнавшему голого пасынка на мороз
12:17
Экономика
GSA Platform: «Газпром» не возобновил транзит по магистрали «Ямал — Европа»
12:13
Весь мир
Нелегитимное правительство Ливии заявило о намерении продолжить работу
Все новости

Чишкала призвал оставить политику в стороне от матча по мини-футболу между РФ и Украиной

Спорт
Чишкала призвал оставить политику в стороне от матча по мини-футболу между РФ и Украиной
Prt Scr youtube.com  /  Пять на Пять

Амстердам, 2 февраля. Нападающий российской команды по мини-футболу Иван Чишкала высказался о политической подоплеке в игре между сборными России и Украины.

Российские и украинские игроки встретятся в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Чишкала призвал не акцентировать внимание на том, с кем придется сыграть сборной, так как главная цель — это победа.

«Мы подходим к этой игре как к полуфиналу, неважно, была бы это сборная Украины или команда Сербии, то есть любой соперник, нам без разницы. У нас есть цель — золотые медали и кубок над головой, мы все делаем ради этого. Поэтому я думаю, что политику нужно оставить в стороне», — высказал свое мнение нападающий ТАСС.

Игроки сборной России одержали победу над Грузией со счетом 3:1 в матче полуфинала чемпионата Европы. За путевку в финальный этап первенства россияне сыграют против команды Украины. Встреча пройдет 4 февраля в Амстердаме.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Чишкала призвал оставить политику в стороне от матча по мини-футболу между РФ и Украиной
украина россия политика мини-футбол чишкала
Комментировать