Анна Семенович ответила на вопрос о свиданиях с женщинами

Москва, 2 февраля. Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала о неожиданном предложении от женщины, которая позвала ее на романтическое свидание.

Знаменитость ответила поклонникам на многочисленные сообщения с распросами о ней. Порой вопросы, отправленные артистке поклонниками, оказались весьма пикантными. У Семенович поинтересовались, разочаровывал ли ее мужчина в сексе. Артистка лаконично ответила, что такое было. Однако раскрывать пикантные подробности она не стала.

Также у экс-солистки «Блестящих» спросили о романтических свиданиях с девушками. Артистка честно призналась, что ее приглашали провести вечер в компании представительницы прекрасного пола. Но звезда подчеркнула, что она отдает предпочтение мужчинам.

«Приглашали, но я не в теме. Я люблю мужчин», — констатировала 41-летняя звезда.

Анна Семенович еще ни разу не была замужем. Ее романтические отношения с мужчинами пока не привели ее к ЗАГСу. Впрочем, артистка не отчаивается и надеется встретить спутника своей жизни.