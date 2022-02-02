KPMG: доходы российского бюджета не вырастут за счет налогового маневра в нефтяной отрасли

Москва, 2 февраля. Аналитики консалтинговой компании KPMG оценили эффект от изменения налогообложения в РФ. Государство не получит дополнительных поступлений, приводит их мнение «Коммерсантъ».

Суть налогового маневра заключается в снижении экспортной пошлины на нефть и пропорциональном повышении налога на добычу (НДПИ). По задумке министерства финансов, дополнительные доходы бюджета должны были достичь триллиона рублей. Такой план реализуется с 2019 года.

Эксперты KPMG предполагают, что поступления от повышенного НДПИ будут возвращены рыночным игрокам через обратный акциз на нефть и демпфер. Однако ситуация может измениться, если цены на нефть упадут — существующий механизм окажет значительную поддержку бюджету.

Размер пошлины на нефть с 1 февраля вырос в России на один доллар. После корректировки экспортеры должен перечислять государству 47,7 доллара за тонну.