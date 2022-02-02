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Иван Краско может полностью потерять зрение из-за серьезного диагноза

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 11:14
Общество
Иван Краско может полностью потерять зрение из-за серьезного диагноза
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 2 февраля. Народному артисту России Ивану Краско врачи поставили неизлечимый диагноз, который может привести к слепоте.

Краско прошел обследование в офтальмологической клинике после жалоб на проблемы со зрением. Врачи обнаружили у артиста деструкцию стекловидного тела на возрастной атрофической рубцовой стадии.

«Оба глаза оказались неизлечимы, а операции в таком возрасте опасны. Как оказалось, изначально лечение у Ивана Ивановича было неправильным», – рассказал директор актера Вячеслав Смородинов «КП-Петербург».

Разрыв сетчатки может привести к полной слепоте. Смородинов сообщил, что теперь остается только поддерживать остатки зрения.

Краско столкнулся с микроинсультом после перенесенного коронавируса. После этого артист начал жаловаться на потерю зрения.

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зрение краско диагноз
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