Иван Краско может полностью потерять зрение из-за серьезного диагноза

Санкт-Петербург, 2 февраля. Народному артисту России Ивану Краско врачи поставили неизлечимый диагноз, который может привести к слепоте.

Краско прошел обследование в офтальмологической клинике после жалоб на проблемы со зрением. Врачи обнаружили у артиста деструкцию стекловидного тела на возрастной атрофической рубцовой стадии.

«Оба глаза оказались неизлечимы, а операции в таком возрасте опасны. Как оказалось, изначально лечение у Ивана Ивановича было неправильным», – рассказал директор актера Вячеслав Смородинов «КП-Петербург».

Разрыв сетчатки может привести к полной слепоте. Смородинов сообщил, что теперь остается только поддерживать остатки зрения.

Краско столкнулся с микроинсультом после перенесенного коронавируса. После этого артист начал жаловаться на потерю зрения.