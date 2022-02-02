ЛНР обвинила ВСУ в подготовке переброски десанта в тыл обороны республик Донбасса

Луганск, 2 февраля. Вооруженные силы Украины планируют перебросить десант в тыл обороны республик Донбасса, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

В ведомстве также подчеркнули, что командование ВСУ не уверено в успехе наступления. На этом фоне власти Украины активно вывозят документы и имущество местных администраций.

Ранее о ситуации в Донбассе высказался глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, действия Вооруженных сил Украины у линии разграничения свидетельствуют о том, что киевские власти ведут подготовку к наступлению на ДНР и ЛНР.