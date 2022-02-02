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ЛНР обвинила ВСУ в подготовке переброски десанта в тыл обороны республик Донбасса

Армия
ЛНР обвинила ВСУ в подготовке переброски десанта в тыл обороны республик Донбасса
Федеральное агентство новостей

Луганск, 2 февраля. Вооруженные силы Украины планируют перебросить десант в тыл обороны республик Донбасса, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

В ведомстве также подчеркнули, что командование ВСУ не уверено в успехе наступления. На этом фоне власти Украины активно вывозят документы и имущество местных администраций.

Ранее о ситуации в Донбассе высказался глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, действия Вооруженных сил Украины у линии разграничения свидетельствуют о том, что киевские власти ведут подготовку к наступлению на ДНР и ЛНР.

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украина ЛНР всу донбасс
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