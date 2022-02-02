Юлия Барановская заговорила о свадьбе на фоне слухов о романе с Лепсом

Москва, 2 февраля. Знаменитая телеведущая Юлия Барановская заговорила о свадьбе на фоне слухов о ее романе с певцом Григорием Лепсом, который в прошлом году развелся с Анной Шаплыковой после 20 лет отношений.

Вскоре после известий о расставании артиста с женой Лепс стал шутить о новом статусе. Некоторые полагали, что завидный холостяк в ближайшее время станет несвободным. Недавно журналистка Ксения Собчак разоблачила тайный роман Барановской и Лепса.

На фоне слухов о романтических отношениях бывшая возлюбленная экс-игрока «Зенита» Андрея Аршавина заговорила о свадьбе. Она намекнула, что хотела бы стать невестой. Но при этом не стала подробно рассказывать, с кем она готова пойти под венец.

«Я, к сожалению, никогда не была в ЗАГСе в качестве невесты. У меня никогда не было такого радостного события, но я посетила огромное количество свадеб друзей», — указала Юлия Барановская в эфире «Русского радио».

Юлия Барановская состояла в отношениях с Андреем Аршавиным почти десять лет. У телезвезды родились трое детей. Несмотря на появление наследников, пара так и не заключила брак.