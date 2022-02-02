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Джигурда поддержал Волочкову после расставания с новым возлюбленным

Шоу-бизнес
Джигурда поддержал Волочкову после расставания с новым возлюбленным
instagram.com  /  volochkova_art

Москва, 2 февраля. Эпатажный актер Никита Джигурда встал на защиту бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой, которая недавно рассталась с новым возлюбленным Сергеем Кузнецовым.

Танцовщица радовалась, что встретила свою любовь. Но ее отношения с Кузнецовым оказались недолгими. Артистка обвинила экс-бойфренда в том, что он хотел пропиариться на ее имени. В итоге пара распалась.

Никита Джигурда поддержал танцовщицу, которая переживает из-за очередного провала в личной жизни. По словам артиста, он всегда будет на стороне знаменитости.

«Что бы ни делала Анастасия Волочкова, я всегда буду на стороне богини, ибо сбивающую в кровь свои босые ноги богиню Волочкову любят боги», — пояснил Джигурда на своей странице в Instagram.

Волочкова и Джигурда дружат уже несколько лет. Актер всегда подставляет свое плечо, когда у балерины появляются проблемы. Танцовщица рассказала, что познакомилась с эпатажным мужчиной во время телешоу, их отношения быстро переросли в романтические.

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джигурда волочкова отношения
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