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Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов стал второй звездой игрового дня в НХЛ

Спорт
Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов стал второй звездой игрового дня в НХЛ
wikipedia.org  /  Extracted images / CC-BY-SA-4.0

Питтсбург, 2 февраля. Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Хоккеисты «Вашингтона» со счетом 4:3 обыграли «Питтсбург Пингвинз» в гостевой встрече регулярного чемпионата НХЛ, состоявшейся на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене». Победу столичному клубу в овертайме принес бросок Дмитрия Орлова, которому ассистировал его соотечественник Евгений Кузнецов, пишет RT.

Российский защитник дважды отличился в матче в Питтсбурге и был признан второй звездой игрового дня в НХЛ. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин результативными действиями в этой игре не отметился. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал автором одной из заброшенных шайб хозяев.

Ранее российский нападающий Артемий Панарин набрал три очка в матче между «Рейнджерс» и «Флоридой». Встреча завершилась крупной победой хозяев.

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