Бюро национальной безопасности Польши подтвердило готовность к наплыву украинцев в страну

Варшава, 2 февраля. Власти Польши рассматривают сценарий массового наплыва украинских граждан в страну.

Такое заявление сделал в эфире Польского радио директор Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. По его словам, Варшава не исключает возможности миграции украинцев и готовится к подобному развитию событий.

Как стало известно ранее, о готовности Варшавы к наплыву мигрантов из Украины заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, власти страны на считают угрозой подобный сценарий.

Дешевая рабочая сила никогда не помешает, отметил политик. Более того, на территории Польши украинские граждане всегда смогут найти убежище, добавил Моравецкий.