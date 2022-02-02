«Время пришло»: Кедми предрек США тяжелые времена из-за ультиматума России

Соединенные Штаты всеми силами пытаются сохранить свое господство в мире, однако ультиматум России способен нарушить все планы американцев. С таким заявлением выступил военный эксперт и политолог, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Главная стратегическая цель США — удержание государства на плаву, считает специалист. Однако у американцев не хватает сил даже для того, чтобы сохранить свое влияние на другие страны мира, добавил он.

«Стратегическая цель США и их политика не изменились. Их главная цель — удержаться на плаву и [удержать] то, что награбили. Американцы пытаются всеми силами удержать свое лидирующее место в мире. Именно на это и направлена вся их политика. Других стратегических целей у них просто нет. Но и возможностей у них очень мало. Они пытались удержаться во Вьетнаме, на Ближнем Востоке, а теперь — в Европе. Но американцы постоянно соскальзывают», — сказал Кедми.

Эксперт заметил, что западная модель мироустройства переживает не самые лучшие времена. Так, например, ЕС и НАТО трещат по швам из-за внутренних разногласий на фоне национальных проблем.

«Сегодня происходит медленная ломка того мира, который был создан, когда закладывалось НАТО. Европейский союз и Североатлантический альянс, достигнув максимальной мощности, себя изжили. Почему? Возникли внутренние проблемы, которые не в силах решить те структуры, которые руководят ЕС. Национальные проблемы государств, входящих в Европу, разрывают ЕС», — сказал он в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Prt Scr youtube.com / Россия 24

Кедми предрек США тяжелые времена из-за ультиматума России. По его словам, пришло время, когда США придется «вернутся к своим естественным размерам».

«Основная проблема, которую сегодня решают США, — удержаться и не уменьшится до размеров Великобритании. Но их борьба безнадежна. США вернутся к своим естественным размерам, потому что сегодня мир изменился. Первый и самый окончательный шаг был сделан в декабре — ультиматумом, который Россия положила на стол. Они могут вилять как угодно, они могут сочинять любые оправдания. Но время уже пришло», — резюмировал Яков Кедми.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден нанес огромной ущерб своей стране в 2021 году. Соответствующее заявление сделал бывший американский лидер Дональд Трамп.