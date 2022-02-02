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Прокуратура Торбеевского района Мордовии выявила нарушения в сельской школе

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 11:10
Общество
Прокуратура Торбеевского района Мордовии выявила нарушения в сельской школе
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Саранск, 2 февраля. Сотрудники районной прокуратуры подвели итоги своего визита в школу мордовского села Никольское.

По данным надзорного ведомства, обнаружилось, что в столовой сельской школы отсутствует горячее водоснабжение умывальников и дети лишены возможности вымыть руки перед едой. Как отметили в прокуратуре, несоблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства может повлечь причинение вреда жизни и здоровью школьников. В связи с этим в районный суд был направлен иск с требованием об их устранении, сообщают «Известия Мордовии».

Ранее ФАН сообщал о наложении ареста прокуратурой Пролетарского района Саранска на имущество трех мордовских компаний за задолженность по обязательным платежам. Наказание коснулось предприятия «Спецавтохозяйство Саранское» и активов двух сельскохозяйственных предприятий в Большеберезниковском районе.

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иск прокуратура школа
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