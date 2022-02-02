Геннадий Онищенко назвал причину тяги россиян к сверхъестественному и всплеска интереса к эзотерике

Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, с чем может быть связан рост интереса россиян к литературе по астрологии, эзотерике и различным оккультным знаниям.

За последнее время в России более чем на 50% выросли продажи книг по астрологии и эзотерике, о предсказаниях, различных духовных практиках, картах Таро, йоге и так далее. Такую информацию приводит «Коммерсант» со ссылкой на данные книгоиздателей, в частности группы «Эксмо-АСТ», объединяющей крупнейшие российские издательства. Аналогичная тенденция наблюдается и на онлайн-площадках, торгующих книгами, сообщает издание.

Причину всплеска интереса к эзотерической литературе эксперты связывают с напряжением в обществе в условиях пандемии COVID-19 на фоне стремительной цифровизации жизни. При этом аналитики рынка отмечают снижение спроса на традиционную религиозную литературу.

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По мнению политика и врача Геннадия Онищенко, всплеск интереса россиян к сверхъестественному действительно в первую очередь можно связать с нестабильным состоянием общества в связи с пандемией.

«Думаю, проблема даже более острая — кроме книг по различной эзотерике есть еще огромное количество подобных сайтов в интернете, на которые люди охотно заходят», — отметил Онищенко в беседе с ФАН.

По словам академика РАН, в том, что россияне перестают доверять материалистическим знаниям и все больше начинают верить в «кармические» учения, огромная ответственность лежит на СМИ.

«Даже государственные телеканалы позволяли себе показывать различных шаманов и тому подобное, — отмечает он. — Считаю, что увлечение эзотерикой объясняется тем, что мы имеем хронический популяционный стресс, в котором вот уже больше двух лет живет наше общество. И, с моей точки зрения, этот стресс во многом нагнетается искусственно».

В качестве примера Онищенко привел топ новостей в популярном российском поисковике, где о пандемии рассуждают, как говорится, все кому не лень.

«Пресса ради хайпа просто толкает людей в пугающие новости, большая часть которых касается омикрон-штамма COVID-19. При этом некоторые публикации, на мой взгляд, — это просто торжество невежества, когда о коронавирусе рассуждают непрофессионалы», — поделился своим мнением Онищенко.

Федеральное агентство новостей /

Есть у доктора медицинских наук претензии и к заявлениям официальных лиц по поводу пандемии. С точки зрения Онищенко, многие такие выступления являются избыточными и пугают людей, вместо того чтобы, например, мотивировать активнее вакцинироваться.

«У человека, просто начитавшегося заголовков, голова идет кругом. И с этой порочной практикой пора, как говорится, завязывать», — призывает собеседник ФАН.

По мнению Онищенко, тенденция возврата российского общества в состояние, как в конце 1980-х — когда люди верили в «чудотворцев» Аллана Чумака и Анатолия Кашпировского, очень тревожная и является знаком, что ситуацию пора менять.

«Думаю, все это признак, что со всей этой паникой пора заканчивать. Мы заигрались. Порой возникает ощущение, что общество даже не хочет выходить из этой инерции — ведь коронавирус уже стал оправданием для откладывания решения важнейших проблем. Пора признать, что COVID — отныне данность, вся наша жизнь должна быть в связи с этим скорректирована. Пришло время возвращаться к нормальной жизни. А панике и увлечению сверхъестественным нужно противопоставить нормальную разъяснительную работу», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

У читателей СМИ традиционно вызывают интерес различные публикации, посвященные астрологии, нумерологии и к другим теориям и практикам, к которым доказательная наука относится, мягко говоря, со скепсисом. Россияне охотно читают статьи о «красивых» числах, в которые якобы очень хорошо заключать браки или просто загадывать желания. Например, в феврале 2022 года таких «красивых» дат две — 02.02.2022 и 22.02.2022.