Половина гречи на украинском рынке произведена в России

Киев, 2 февраля. Власти Украины делают громкие заявления о запрете российской продукции, однако они не исполняются на практике. Одним из ярких примеров стал рынок гречневой крупы, сообщает РИА Новости.

Украинцы каждый год потребляют примерно 140 тысяч тонн гречки, однако страна импортирует не меньше половины от этого объема. Формально почти все поставки приходятся на Казахстан, однако на деле он просто выступает транзитным пунктом для российской крупы.

Часть экспертного сообщества на Украине обвиняет в этой ситуации РФ. Якобы поставщики демпингуют на рынке соседней страны. Однако одновременно они признают, что местным фермерам невыгодно заниматься выращиванием. Стоимость килограмма крупы составляет 50–60 гривен, или 140–160 рублей.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал население не скупать гречку и спички. По его словам, внешние силы специально провоцируют панику среди жителей.