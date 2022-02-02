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Новый альянс с Британией и Польшей обернется для Украины неожиданными последствиями
Политика
Новый альянс с Британией и Польшей обернется для Украины неожиданными последствиями
Федеральное агентство новостей  / 

Новый союз между Украиной, Польшей и Великобританией является бесперспективным и обречен на скорое забвение. К такому выводу пришел украинский экономист и политический обозреватель Андрей Головачев.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля заявил о создании нового формата сотрудничества с Великобританией и Польшей. Отмечается, что данный союз призван усилить региональную безопасность. В свою очередь, Андрей Головачев считает, что новый альянс с Британией и Польшей может плохо закончиться для Украины. По его мнению, это означает, что в Киеве признали следующий факт: украинское государство никогда не вступит в Евросоюз и НАТО.

Кроме того, украинский специалист назвал новый альянс «союзом отверженных» и объяснил, почему он пришел к такому выводу:

  • Англия вышла из ЕС под облегченные вздохи Германии и Франции;
  • Польша остается в ЕС уже только формально;
  • Украина запуталась в своей внешней политике, разругалась с Германией и другими членами ЕС, поэтому уже не имеет шансов стать членом Евросоюза.

«Так что в какой-то мере указанный тройственный союз вполне органичен. Он маргинален, так как создается вне рамок НАТО. Поэтому прибалты в него и не вошли. Кроме того, союз будет рыхлым и неустойчивым образованием, так как, кроме противостояния России, все указанные страны ничего более не объединяет. А между Польшей и Украиной в реальности есть огромные противоречия. Этот союз создан на коленке за неделю», — считает Андрей Головачев.

Новый альянс с Британией и Польшей обернется для Украины неожиданными последствиями

Эксперт также сообщил, что объединившись с Польшей и Великобританией, Украина навсегда закрыла себе двери в ЕС, поскольку альянс нарушает сложившуюся безопасность в Европе.

«Этот союз нарушает сложившуюся европейскую безопасность и по этой причине не выдержит испытание временем. Точнее, он не выдержит испытание «дружбой». Он ситуативный. Для Украины данный союз по факту означает отказ от евроустремлений. В сущности, это банкротство европолитики», — написал Андрей Головачев на своей странице в Facebook.

Позитивные изменения в энергетической сфере Украины негативно скажутся на Польше. С таким заявлением выступил экономист Юрий Атаманюк.

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россия великобритания польша украина головачев
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