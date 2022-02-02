Власти Казахстана отменили необходимость согласовывать политические решения с Назарбаевым

Нур-Султан, 2 февраля. Парламент (Мажилис) Казахстана поддержал поправку об отмене необходимости согласовывать политические решения с экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым. Заседание состоялось 2 февраля.

Ранее сенат предложил внести такую поправку в закон о елбасы (лидере нации). Вместе с тем парламентарии одобрили две другие поправки, сохранив за Назарбаевым право входить в состав Конституционного совета республики и выступать в правительстве и парламенте.

Сейчас документ отправился на подпись к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Ранее депутаты Сената парламента Казахстана одобрили поправки в законодательство, касающиеся пожизненного председательства Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и совете безопасности страны. Решение было принято на пленарном заседании верхней палаты.