Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 12:24
12:22
Весь мир
Алжир заявил о поддержке урегулирования ситуации в Ливии
12:20
Политика
The American Conservative: Путин первым догадался о многополярности будущего мира
12:19
Общество
Депутат Мосгордумы Герасимов объяснил отказ семьи Куравлева от пышных похорон
12:17
Происшествия
Новосибирская больница будет судиться со своим бывшим хирургом из-за публикации в СМИ
12:17
Происшествия
В Алтайском крае вынесли приговор мужчине, выгнавшему голого пасынка на мороз
12:17
Экономика
GSA Platform: «Газпром» не возобновил транзит по магистрали «Ямал — Европа»
12:13
Весь мир
Нелегитимное правительство Ливии заявило о намерении продолжить работу
12:10
Общество
Геннадий Онищенко назвал причину тяги россиян к сверхъестественному и всплеска интереса к эзотерике
12:08
Экономика
Продуктовые карточки могут появиться в Казахстане из-за разгона инфляции
12:08
Общество
Минздрав и Минстрой оценили предложения регионов по модернизации поликлиник, амбулаторий и ФАПов
Все новости

Власти Казахстана отменили необходимость согласовывать политические решения с Назарбаевым

1
Политика
Власти Казахстана отменили необходимость согласовывать политические решения с Назарбаевым
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Нур-Султан, 2 февраля. Парламент (Мажилис) Казахстана поддержал поправку об отмене необходимости согласовывать политические решения с экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым. Заседание состоялось 2 февраля.

Ранее сенат предложил внести такую поправку в закон о елбасы (лидере нации). Вместе с тем парламентарии одобрили две другие поправки, сохранив за Назарбаевым право входить в состав Конституционного совета республики и выступать в правительстве и парламенте.

Сейчас документ отправился на подпись к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Ранее депутаты Сената парламента Казахстана одобрили поправки в законодательство, касающиеся пожизненного председательства Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и совете безопасности страны. Решение было принято на пленарном заседании верхней палаты.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Власти Казахстана отменили необходимость согласовывать политические решения с Назарбаевым
Казахстан назарбаев поправка
1 комментарий