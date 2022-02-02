Катар и талибы договорились о возобновлении эвакуационных рейсов из Кабула

Доха, 2 февраля. Власти Катара заключили соглашение с командованием движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) о возобновлении эвакуационных рейсов из Афганистана. Об этом сообщает информационное агентство Axios.

Qatar reaches deal with Taliban to resume evacuations - Axios https://t.co/LjhCLMPb8z pic.twitter.com/SfVdSdi9Uy — Reuters (@Reuters) February 1, 2022

По информации СМИ, которое ссылается на беседу с главой катарского МИД шейхом Мухаммадом бин Абдель Рахманом Аль Тани, Доха и талибы договорились о выполнении двух чартерных рейсов Qatar Airways еженедельно. Предполагается, что эта договоренность позволит продолжить эвакуацию граждан, пожелавших покинуть Афганистан на фоне хаотичного бегства американских военных в августе прошлого года.

Сообщение о соглашении появилось спустя неделю после того, как Axios также объявило о планах Вашингтона активизировать усилия по эвакуации афганцев.

Leaked notes show chaotic planning of US evacuation from Afghanistan — RT World News https://t.co/01l98nlvV5 — Jonathan Knight (@jondknight) February 2, 2022

Катар выполнял чартерные рейсы из Кабула с сентября, однако они были приостановлены на фоне разногласий Дохи с талибами по поводу того, какие пассажиры должны на них допускаться. Первый за несколько месяцев эвакуационный рейс вылетел в Доху из афганской столицы 26 января.

Напомним, в середине августа 2021 года власть в Афганистане перешла к движению «Талибан», которое взятием Кабула подвело черту под своей масштабной кампанией по установлению контроля над ключевыми административными центрами республики. Стартовала она на фоне начала вывода военнослужащих США из страны.

Nearly six months after the US withdrawal from #Afghanistan, 10,000 Afghans still live on several military bases around the US. Some 2,500 are living on US military bases overseas, including in Qatar. pic.twitter.com/EUErURjCoQ — GeoPoliticalUpdates (@GeoPolUpdate) January 31, 2022

После падения прежнего правительства Штаты ускорили отвод контингента, а международный аэропорт афганской столицы наводнили желающие покинуть республику. В панике люди прорывались на взлетно-посадочную полосу, толпами бежали за улетающими самолетами, а некоторые даже цеплялись за фюзеляж. Последние американские солдаты покинули Афганистан к концу августа, оставив в стране тысячи желающих перебраться за рубеж.

Катар активно играет роль посредника в диалоге между США и талибами. В ноябре прошедшего года Вашингтон, официально не признающий новое афганское правительство, объявил, что именно Доха будет выступать в качестве американского представителя в Афганистане.

Кроме того, 31 января президент Штатов Джо Байден принял в Белом доме эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани. Стороны провели переговоры, обсудив в том числе и афганскую проблематику, а американский президент заявил о планах признать Доху «крупным союзником США, не входящим в НАТО». В этом случае Катар станет второй страной в регионе Персидского залива, получившей это звание, после Кувейта.

1 Организация запрещена на территории РФ.