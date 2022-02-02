Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 12:23
12:23
Весь мир
Депутат Федоров назвал победой России сокращение срока мандата Миссии ООН в Ливии
12:22
Весь мир
Алжир заявил о поддержке урегулирования ситуации в Ливии
12:20
Политика
The American Conservative: Путин первым догадался о многополярности будущего мира
12:19
Общество
Депутат Мосгордумы Герасимов объяснил отказ семьи Куравлева от пышных похорон
12:17
Происшествия
Новосибирская больница будет судиться со своим бывшим хирургом из-за публикации в СМИ
12:17
Происшествия
В Алтайском крае вынесли приговор мужчине, выгнавшему голого пасынка на мороз
12:17
Экономика
GSA Platform: «Газпром» не возобновил транзит по магистрали «Ямал — Европа»
12:13
Весь мир
Нелегитимное правительство Ливии заявило о намерении продолжить работу
12:10
Общество
Геннадий Онищенко назвал причину тяги россиян к сверхъестественному и всплеска интереса к эзотерике
12:08
Экономика
Продуктовые карточки могут появиться в Казахстане из-за разгона инфляции
Все новости

Бразильский политолог Араухо предрек гуманитарную катастрофу в Европе из-за Украины

Политика
Бразильский политолог Араухо предрек гуманитарную катастрофу в Европе из-за Украины
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Бразилиа, 2 февраля. Евросоюз ждет гуманитарная катастрофа из-за нынешней ситуации на Украине. Такое мнение выразил бразильский политолог Уриэль Араухо.

В своей статье для портала InfoBrics специалист по международным и этническим конфликтам отметил, что катастрофа начнется из-за того, что устроят в Донбассе украинские военные после антироссийских речей президента Владимира Зеленского, пишет «ПолитРоссия». Сейчас украинский лидер всеми силами пытается побороть панику среди населения, которую до этого сам и посеял вместе с США, уверен Араухо.

Также эксперт одной фразой объяснил причину паники в стране. По его мнению, во всем виноват именно президент.

Бразильский политолог Араухо предрек гуманитарную катастрофу в Европе из-за Украины
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Уже слишком поздно требовать, чтобы больше не возникало паники. Сам Зеленский способствовал всему этому, когда делал взрывные заявления. Он зашел так далеко, что в августе 2021 года сказал, что жители Донбасса, которые считают себя этническими русскими, должны "уехать в Россию". Это откровенно русофобское замечание представляет собой призыв к этнической чистке», — пояснил политолог.

В результате на Украине провоцируются опасные антироссийские настроения, что грозит печальными для Киева последствиями, заключил Уриэль Араухо.

Ранее Зеленский заявил, что Украине следует рассчитывать только на собственные силы. Он призвал украинцев объединяться перед внешними вызовами.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Бразильский политолог Араухо предрек гуманитарную катастрофу в Европе из-за Украины
украина зеленский бразилия
Комментировать