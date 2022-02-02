Бразильский политолог Араухо предрек гуманитарную катастрофу в Европе из-за Украины

Бразилиа, 2 февраля. Евросоюз ждет гуманитарная катастрофа из-за нынешней ситуации на Украине. Такое мнение выразил бразильский политолог Уриэль Араухо.

В своей статье для портала InfoBrics специалист по международным и этническим конфликтам отметил, что катастрофа начнется из-за того, что устроят в Донбассе украинские военные после антироссийских речей президента Владимира Зеленского, пишет «ПолитРоссия». Сейчас украинский лидер всеми силами пытается побороть панику среди населения, которую до этого сам и посеял вместе с США, уверен Араухо.

Также эксперт одной фразой объяснил причину паники в стране. По его мнению, во всем виноват именно президент.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Уже слишком поздно требовать, чтобы больше не возникало паники. Сам Зеленский способствовал всему этому, когда делал взрывные заявления. Он зашел так далеко, что в августе 2021 года сказал, что жители Донбасса, которые считают себя этническими русскими, должны "уехать в Россию". Это откровенно русофобское замечание представляет собой призыв к этнической чистке», — пояснил политолог.

В результате на Украине провоцируются опасные антироссийские настроения, что грозит печальными для Киева последствиями, заключил Уриэль Араухо.

Ранее Зеленский заявил, что Украине следует рассчитывать только на собственные силы. Он призвал украинцев объединяться перед внешними вызовами.