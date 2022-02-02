ВС Мали открыли горячую линию для фиксации преступлений террористов

Бамако, 2 февраля. Генеральный штаб национальной армии Мали (FAMa) открыл специальную горячую линию для мирного населения.

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au #Mali, les #FAMa vous offrent un Centre d’Appel avec 02 numéros d’appel gratuit à partir du mercredi 02 février 2022 à 09hH00. pic.twitter.com/SK9dLuoDOc — Forces Armées Maliennes (@FAMa_DIRPA) February 1, 2022

Новый колл-центр создан для обработки обращений граждан. Люди могут сообщить известную им информацию о террористических группировках и фактах нарушений прав человека.

Инициатива призвана увеличить уровень безопасности в республике и уменьшить время, необходимое бойцам FAMa для нейтрализации угрозы. Также на номер горячей линии можно написать в мессенджерах Telegram и WhatsApp.

flickr.com / Mark Fischer

Открытие колл-центра стало знаком того, что правительственные войска готовы не только обороняться от боевиков, но и наступать на их позиции. Африканские СМИ считают, что увеличение потенциала войск стало результатом сближения между Бамако и Москвой.

Также в этом вопросе немалую роль сыграли распространяемые в соцсетях слухи о прибытии в Мали четырех российских специалистов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Радикалы в панике сбежали из населенного пункта Банкасс, после того как услышали о дислокации отечественных инструкторов в его окрестностях.

Ранее горячую линию запустила армия Центральноафриканской Республики. Однако анализ поступивших звонков показал неожиданный результат. В большей части обращений сообщалось о преступлениях миротворцев ООН (МИНУСКА).