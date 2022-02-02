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ВС Мали открыли горячую линию для фиксации преступлений террористов

Весь мир
ВС Мали открыли горячую линию для фиксации преступлений террористов
wikipedia.org  /  Soman /Public Domain

Бамако, 2 февраля. Генеральный штаб национальной армии Мали (FAMa) открыл специальную горячую линию для мирного населения.

Новый колл-центр создан для обработки обращений граждан. Люди могут сообщить известную им информацию о террористических группировках и фактах нарушений прав человека.

Инициатива призвана увеличить уровень безопасности в республике и уменьшить время, необходимое бойцам FAMa для нейтрализации угрозы. Также на номер горячей линии можно написать в мессенджерах Telegram и WhatsApp.

ВС Мали открыли горячую линию для фиксации преступлений террористов
flickr.com / Mark Fischer

Открытие колл-центра стало знаком того, что правительственные войска готовы не только обороняться от боевиков, но и наступать на их позиции. Африканские СМИ считают, что увеличение потенциала войск стало результатом сближения между Бамако и Москвой.

Также в этом вопросе немалую роль сыграли распространяемые в соцсетях слухи о прибытии в Мали четырех российских специалистов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Радикалы в панике сбежали из населенного пункта Банкасс, после того как услышали о дислокации отечественных инструкторов в его окрестностях.

Ранее горячую линию запустила армия Центральноафриканской Республики. Однако анализ поступивших звонков показал неожиданный результат. В большей части обращений сообщалось о преступлениях миротворцев ООН (МИНУСКА).

 

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африка мали
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