Стала известна реальная причина слепоты болгарской провидицы Ванги

Москва, 2 февраля. Биография болгарской провидицы Ванги соткана из домыслов и догадок. Однако журналистке Святославе Тодорковой удалось выяснить, как ясновидящая потеряла зрение.

Ванга, урожденная Вангелия Пандева Сурчева, родилась 31 января. В этом году ей исполнилось бы 111 лет. Известно, что когда девочке было три года, отец ушел на фронт. Воспитанием ребенка занималась соседка. После возвращения отец женился во второй раз и забрал дочь к себе. Однако мачеха не испытывала любви к падчерице и использовала ее как дешевую рабочую силу.

В детском возрасте у Ванги был необычный интерес. Девочка любила искать по дому предметы с повязкой на глазах. По одной из версий, когда провидице исполнилось 12 лет, произошло страшное. Девочку с пастбища унес смерч, а когда ее нашли, то глаза были забиты песком, после чего она ослепла.

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Однако журналистка Святослава Тодоркова расследовала дело ясновидящей и выяснила, что в регионе проживания девочки не было смерчей или торнадо. При этом в 1923 году на окраине села, где жила Ванга, нашли изнасилованную девочку с выколотыми глазами. В пользу того, что это была провидица, говорит также факт ее бесплодия, пишет BB.LV.

Ванга знаменита своими предсказаниями, а некоторые считают, что она изменила ход истории XX века. Однако не каждый мог попасть к ней на аудиенцию. Представителей трех знаков зодиака ясновидящая никогда не пускала на порог.