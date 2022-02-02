Минздрав и Минстрой оценили предложения регионов по модернизации поликлиник, амбулаторий и ФАПов

Предложения по модернизации поликлиник, амбулаторий, ФАПов и других объектов первичного звена здравоохранения представители регионов от партии «Единая Россия» направят на рассмотрение в Правительство РФ. Об этом в беседе с ФАН рассказала член Комитета по охране здоровья, депутат Государственной думы от Тамбовской области Тамара Фролова.

Предложения будут подкреплены отчетом, в основу которого легли инициативы с мест, разработанные в рамках выполнения поручения президента Владимира Путина о контроле за исполнением программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Как рассказала Фролова, участниками видеоконференции, посвященной модернизации первичного звена здравоохранения, стали депутаты Госдумы, секретари региональных отделений партии «Единая Россия», губернаторы некоторых регионов, представители Минздрава и Минстроя.

«В своих выступлениях представители регионов обозначили ряд системных проблем при реализации программы. В первую очередь это, конечно, кадровый голод, особенно на сельских территориях, а также недостаточность мер поддержки медиков, в том числе речь идет о выплатах им, обеспечении жильем. Наши предложения по решению этих вопросов поддержали профильные министерства», — рассказала она.

Так, например, Минздрав одобрил инициативы по расширению программы «Земский доктор» — в том числе вопрос об изменении мер соцподдержки для молодых специалистов, которые после обучения возвращаются работать в родные села. Также была с пониманием воспринята идея по оснащению ФАПов устойчивым интернетом, более активному развитию санавиации, включению медработников в программу льготной дальневосточной ипотеки.

Поддержку получила и озвученная председателем комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Хубезовым инициатива по введению KPI для руководителей вузов и ссузов. Как сказал в ходе видеоконференции первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко, для этого необходимо установить количественные значения — сколько ребят приходят работать в первичное звено после учебы.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

По словам Фроловой, Минстрой тоже откликнулся на предложения из регионов, в частности была поддержана идея об увеличении финансирования на строительство объектов первичного звена. О необходимости выделения дополнительных средств в связи с резким ростом цен на строительные материалы говорили представители Мордовии и Новосибирской области. Как сообщил замминистра строительства Сергей Музыченко, подготовлена потребность по всем регионам и объектам, которые софинансируются из федерального бюджета. Около 1000 объектов прошли экспертизу и уже готовы обратиться за дополнительным финансированием.

Депутат Госдумы Тамара Фролова отметила, что инициатива по дальнейшей модернизации первичного звена очень важна для каждого региона.

«Первичная медицинская помощь — важнейшая составляющая системы здравоохранения, которая является главным показателем эффективности работы всей медицины. Именно поэтому ее развитию необходимо уделить особое внимание. В Тамбовской области реализуется программа модернизации первичного звена, и ее, конечно, надо продолжать. Поскольку надо решать один из самых наболевших вопросов — кадровое обеспечение. Он особенно остро стоит в селах и небольших населенных пунктах, там нужны дополнительные меры поддержки медицинских работников, в том числе по обеспечению их жильем. Ведь, наряду с развитием медицины, мы не должны забывать и о самих медиках, нагрузка на которых в последние годы выросла в разы», — заключила парламентарий.

Из личного архива Тамары Фроловой /

Как рассказала Фролова, участники совещания отметили, что во многих регионах уже действуют собственные меры поддержки. Например, в бюджете Карелии предусматриваются средства для приобретения служебного жилья для медработников в малых городах и селах, компенсируется аренда жилья. В 2021 году эта мера позволила дополнительно привлечь 85 специалистов на работу в первичное звено. Также специалисты получили возможность получать северные надбавки к зарплате с первого дня трудоустройства. Раньше для этого требовалось два года.

В Ивановской области в 2018 году депутаты областной думы инициировали региональную программу модернизации первичного звена. Благодаря ей за три года в области построены 18 ФАПов. При этом за каждым объектом закреплен депутат, который контролирует строительство медучреждений на всех этапах.

Как подчеркнул в ходе видеоконференции главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, представленный на совещании региональный опыт является примером обратной связи и станет основой для контроля за реализацией программы модернизации первичного звена. Теперь остается ждать, как к региональным предложениям отнесутся в правительстве.

Ранее президент России Владимир Путин поручил расширить модернизацию первичного звена медицины. Модернизация должна быть проведена за счет средств, сэкономленных ранее. Кроме того, глава государства поручил добиться сокращения времени, которое уходит у врачей на оформление документации.