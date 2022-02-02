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Экс-директора спортклуба в Магнитогорске осудят за мошенничество
Общество
Экс-директора спортклуба в Магнитогорске осудят за мошенничество
Невские Новости  / 

Челябинск, 2 февраля. Уголовное дело в отношении бывшего директора МБУ «Магнитогорский спортивно-технический клуб» рассмотрит Орджоникидзевский районный суд.

В прокуратуре Челябинской области пояснили, что экс-директор обвиняется в подделке финансовых документов, направляемых в областное министерство спорта. Ущерб от его мошенничества превышает 1,3 миллиона рублей. Также он фиктивно трудоустроил в учреждение своего знакомого, с банковской карты которого обналичил 425 тысяч рублей, начисленных в качестве зарплаты, сообщает «ЧелябинскСегодня».

В ходе следствия на имущество мошенника стоимостью 1,6 миллиона рублей был наложен арест, теперь ему по итогам судебных слушаний грозит реальный срок лишения свободы.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Астраханской области. По версии следствия, полицейский предложил своему подчиненному за 1 миллион рублей продлить контракт о прохождении службы в органах внутренних дел РФ, но деньги присвоил, не имея шансов исполнить обещание.

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суд уголовное дело мошенничество
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