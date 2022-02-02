Премьера Венгрии Орбана удивила длина стола Путина

Москва, 2 февраля. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан признался, что никогда еще не сидел на переговорах за таким длинным столом, как у российского президента Владимира Путина.

Известно, что на встрече Путина и Орбана обсуждались темы энергетической безопасности, а также бесперебойных поставок российского голубого топлива. Речь шла и о вакцинации на фоне пандемии коронавируса. Лидер РФ и венгерский премьер-министр соблюдали социальную дистанцию.

«Я никогда еще в жизни не сидел за таким длинным столом», — рассказал премьер-министр.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Орбана прошла гораздо успешнее по сравнению с переговорами британского премьер-министра Бориса Джонсона и украинского лидера Владимира Зеленского. К такому выводу пришел вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, реакция коллективного Запада на эти саммиты будет очень предсказуемой.