Политика ЦБ изменила динамику спроса на майнинговое оборудование в России

Москва, 2 февраля. Доклад Центрального банка РФ, в котором он выступил за строгий запрет оборота криптовалют и процесса их добычи, подорвал спрос на оборудование для майнинга, пишет РБК.

После публикации объем предложения на рынке видеокарт вырос на 12% по сравнению с декабрем прошлого года. Например, видеокарты GTX 660 стали на 14% чаще выставлять на рынок. Однако спрос на них сократился почти на 10%. Популярные у майнеров микросхемы ASIC также потеряли в спросе 27%.

Эксперты отмечают, что физлица чаще закупают оборудование для майнинга через ретейлеров, но некоторые пользуются услугами черного рынка по объявлениям в Telegram и соцсетях. Недобросовестные предприниматели могут нелегально ввозить в страну оборудование из Белоруссии и Казахстана, а затем сбывать по своим каналам, пишет INFOX.

Россия может занять существенную долю в мировой добыче биткоина. Высокий энергетический потенциал мог бы обеспечить стране передовые позиции в новой финансовой системе, считает генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.