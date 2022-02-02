Ученые Южноафриканской радиоастрономической обсерватории опубликовали снимки Млечного Пути

Претория, 2 февраля. Специалисты из Южноафриканской радиоастрономической обсерватории (SARAO) сфотографировали черную дыру в центре Млечного Пути.

Снимки, представленные исследователями, удалось сделать на телескоп MeerKAT. На них изображены регионы сильного радиоизлучения.

Несмотря на расстояние от Земли до центра Млечного Пути, которое составляет 25 тыс. световых лет, его очень трудно разглядеть. Этому мешают облака пыли и газа, блокирующие волны света.

Prt Scr twitter.com / @spaceinafrica1

Помимо этого, на снимках удалось разглядеть более тысячи магнитных нитей длиной до 150 световых лет. Это в десять раз больше, чем найдено с момента их открытия в 1980-х годах, сообщается на сайте обсерватории.

Путешествовать по Млечному пути на сверхвысокой скорости помогут космические корабли с варп-двигателями. Об их скором появлении сообщили эксперты The Next Web.