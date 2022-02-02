Украина готовится к полномасштабным боевым действиям в Донбассе, Европейский союз должен заставить Киев выполнять взятые на себя обязательства. Об этом ФАН рассказал член комитета Народного совета ДНР по безопасности и обороне Андрей Ворошилов, комментируя решение руководства Польши о поставках вооружения на территорию Украины.

«Усиление военного обеспечения Украины со стороны западных стран, в частности речь идет о регулярных поставках вооружения, обучении украинских военных инструкторами НАТО, ярко демонстрирует тот факт, что Украина готовится к полномасштабным боевым действиям. И европейские политики активно поддерживают ее в этом», — пояснил Андрей Ворошилов.

Федеральное агентство новостей /

Он заметил, что Украина в очередной раз ожидает крупную поставку беспилотников, ПЗРК, а также снарядов для ПВО от Польши уже в ближайшее время. Такое внимание со стороны ЕС (не стоит забывать, что Польша — это страна ЕС) является показателем того, что Украина им нужна исключительно в состоянии войны, которая разворачивается на границе с Россией.

Федеральное агентство новостей /

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, произошедшим в стране.

Ранее лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной «Варяг») заявил, что в 2014 на юго-востоке Украины начался геноцид русских. Он уверен, что нельзя допускать повторения ситуации — очередного нападения ВСУ и добровольческих батальонов на русских граждан, проживающих в Донбассе и на территории, контролируемой Киевом.