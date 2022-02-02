Сын Шепелева и Фриске копит на дом в США

Москва, 2 февраля. Сын телеведущего Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске, которая ушла из жизни в 2015 году, стал откладывать деньги. Мальчик мечтает о новом доме в США.

Экс-солистки группы «Блестящие» не стало более шести лет назад. Все заботы о наследнике легли на звезду телевидения. Шепелев долгое время в одиночку воспитывал Платона и только пару лет назад встретил новую возлюбленную, которая подарила ему еще одного сына.

В последнее время Шепелев перестал скрывать сыновей. Он часто делится семейными снимками, показывая идиллию в отношениях с новой спутницей и наследниками. На одном из последних кадров запечатлен сын Тихон, который, прижавшись к окну, смотрит на улыбающегося отца.

Prt Scr instagram.com / @dmitryshepelev

«Старший сын вчера начал откладывать карманные деньги на дом в Калифорнии. Младший, пока, не торопится съезжать, ему еще не надоели московские зимы», — прокомментировал снимок 39-летний ведущий.

Интернет-пользователи, увидев трогательное фото, пришли в восторг от счастливого журналиста. Некоторые отметили чувство юмора ведущего и заявили, что Платон подал хорошую идею о накоплении денег на дом.

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев стали родителями в 2013 году. Во время беременности артистка узнала об онкологическом заболевании. Она до последнего верила, что сможет победить недуг. По словам ее подруги Анны Семенович, певица и журналист хотели еще одного малыша.