Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 10:54
10:53
Политика
Власти Казахстана отменили необходимость согласовывать политические решения с Назарбаевым
10:53
Весь мир
ВС Мали открыли горячую линию для фиксации преступлений террористов
10:52
Политика
Бразильский политолог Араухо предрек гуманитарную катастрофу в Европе из-за Украины
10:51
Общество
Стала известна реальная причина слепоты болгарской провидицы Ванги
10:49
Общество
Экс-директора спортклуба в Магнитогорске осудят за мошенничество
10:47
Общество
Профессор Беннет рассказала о пользе вакцинации для уменьшения тяжести COVID-19
10:45
Происшествия
Девушку-оперативника и двоих сотрудников ГИБДД уволят после конфликта в Петербурге
10:40
Происшествия
ФАН публикует кадры затонувшего краболовного судна в Приморье
10:36
Общество
Попова заявила, что вакцинация от COVID-19 останется после окончания пандемии
10:36
Политика
Премьера Венгрии Орбана удивила длина стола Путина
Все новости

Порядка 75% приобретенных россиянами сыров приходится на отечественную продукцию

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 10:25
Экономика
Порядка 75% приобретенных россиянами сыров приходится на отечественную продукцию
pixabay.com  /  Mariya

Москва, 2 февраля. Большая часть купленных россиянами сыров была произведена отечественными сыроделами. Их доля составляет порядка 75%, приводит ТАСС данные АО «Россельхозбанк».

Основным толчком к развитию отрасли стало введенное указом президента РФ Владимира Путина от 6 августа 2014 года продовольственное эмбарго на импорт продукции из ряда стран.

«Можно говорить, что сейчас 75% сыра в холодильниках россиян — отечественного происхождения. Вместе с тем потенциал роста собственного производства и дальнейшего снижения импорта остается существенным. Скорость его реализации зависит от распространения высокопродуктивных пород КРС (крупного рогатого скота — Прим. ред.), дальнейшего внедрения современных технологий производства, повышения квалификации кадров и введения в строй инвестиционных проектов», — пояснил руководитель Центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка» Андрей Дальнов.

При этом покупки сыра в 2021 году сократились относительно 2020 года на 8%, говорится в исследовании банка «Русский стандарт». Такая тенденция была зафиксирована, хотя данный продукт вошел в список наиболее популярных.

Фракция ЛДПР хочет внести на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете уничтожать санкционные, конфискованные продукты, пригодные к употреблению. Такая политика является фактором социальной напряженности, приводит INFOX пояснения авторов.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Порядка 75% приобретенных россиянами сыров приходится на отечественную продукцию
импортозамещение сыр сыроделие
Комментировать