Порядка 75% приобретенных россиянами сыров приходится на отечественную продукцию

Москва, 2 февраля. Большая часть купленных россиянами сыров была произведена отечественными сыроделами. Их доля составляет порядка 75%, приводит ТАСС данные АО «Россельхозбанк».

Основным толчком к развитию отрасли стало введенное указом президента РФ Владимира Путина от 6 августа 2014 года продовольственное эмбарго на импорт продукции из ряда стран.

«Можно говорить, что сейчас 75% сыра в холодильниках россиян — отечественного происхождения. Вместе с тем потенциал роста собственного производства и дальнейшего снижения импорта остается существенным. Скорость его реализации зависит от распространения высокопродуктивных пород КРС (крупного рогатого скота — Прим. ред.), дальнейшего внедрения современных технологий производства, повышения квалификации кадров и введения в строй инвестиционных проектов», — пояснил руководитель Центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка» Андрей Дальнов.

При этом покупки сыра в 2021 году сократились относительно 2020 года на 8%, говорится в исследовании банка «Русский стандарт». Такая тенденция была зафиксирована, хотя данный продукт вошел в список наиболее популярных.

Фракция ЛДПР хочет внести на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете уничтожать санкционные, конфискованные продукты, пригодные к употреблению. Такая политика является фактором социальной напряженности, приводит INFOX пояснения авторов.