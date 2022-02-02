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Данилец из комик-дуэта «Кролики» признался, что развелся с первой женой из-за скандалов

Общество
Данилец из комик-дуэта «Кролики» признался, что развелся с первой женой из-за скандалов
TACC  /  Геодакян Артем

Москва, 2 февраля. Юморист Владимир Данилец объяснил, почему распался его первый брак.

Комик рассказал, что прожил с первой женой восемь лет. Они вместе прошли студенчество и работу на концертах, но супруга не верила в его успех.

Первая жена Данильца считала, что он не сможет добиться многого с коллегой Владимиром Моисеенко. Ей больше нравились артисты Михаил Жванецкий, Михаил Задорнов и Роман Карцев.

«Я понял в какой-то момент, что у нас ничего быть вместе с ней не может. У нас общих детей не было. Решил, что ничего меня не держит. Начались скандалы», — заявил юморист в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Ведущая юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая ранее пожаловалась на проблемы звезд шоу из-за пандемии коронавирусной инфекции. По ее словам, из-за недостатка концертов артисты находятся в стрессе.

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