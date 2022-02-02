Войска ПВО Западного военного округа проведут свыше 50 учений с пусками ракет в 2022 году

Санкт-Петербург, 2 февраля. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Западного военного округа (ЗВО) в 2022 году проведут более 50 тактических учений с практическими пусками ракет на полигонах в Астраханской области.

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев сообщил, что в ходе маневров военнослужащие будут совершать многокилометровые марши на полигоны, отрабатывать обустройство огневых позиций, а также смену районов дислокации и прикрытие командных пунктов. В учениях будут задействованы ракетные комплексы С-400, С-300, ЗРПК «Панцирь-С», ЗРК «Тор» и «Бук-М3».

«В 2022 году все расчеты войск ПВО округа примут участие в тактических учениях на местности, отработав весь комплекс учебно-боевых задач по поиску, сопровождению и уничтожению воздушных целей условного противника», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что расчеты комплексов «Бастион» Балтийского флота ВМФ РФ провели тренировку по поражению кораблей «противника» под Калининградом. Также стало известно, что дивизион российских «Панцирей» перебросили в Белоруссию в рамках учений, передает «Царьград».