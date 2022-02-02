Любовь Толкалина рассказала, как пробовалась на роль девушки Бонда

Осенью 2021 года вышла очередная серия «бондианы». Сплетни и разговоры о последней части знаменитой новеллы не утихают до сих пор. Выяснилось, что одной из девушек Бонда должна была стать наша соотечественница — актриса Любовь Толкалина. Информация об этом была утаена, потому что все актеры подписали договор о неразглашении, но срок давности этого документа истек, и можно приоткрыть завесу тайны, пишет журнал Maxim.
Интересно, что разработка фильма «Не время умирать» началась еще в 2016 году. Но тогда у сценаристов проекта Дэнни Бойла и Джона Ходжа появились разногласия, из-за этого проект застопорился, а потом наступила пандемия, и сроки перенеслись еще почти на год.
Но большая часть актерского состава подписала свои договоры еще до коронавирусной истерии. Это произошло в апреле 2019 года. Французская актриса Леа Сейду, ставшая девушкой Бонда, сумела долгое время хранить секрет. Если бы звезды сложились чуть иначе, на ее месте могла бы оказаться российская актриса Любовь Толкалина.
В интервью изданию Hello Любовь призналась, что после предложения она подписала договор о неразглашении, согласно которому ей даже нельзя было указывать, что она была в Лондоне.
«Мы подписывали документ толщиной с книгу со специальным логотипом «007». Для проб они выбрали сцену из «Казино «Рояль», где Ева Грин и Дэниел Крейг разговаривают про деньги. Очень сложный текст был и для заучивания, и для реализации», — рассказала актриса в интервью.
Из-за проблем с английским языком у артистки с Бондом не сложилось. По ее словам, она не особо расстраивается из-за этого.
Толкалина рассказала, как недавно снова отправилась в Лондон по делам, и ее допрашивали с пристрастием.
«Мало того, что нужно заполнить огромную форму, на которую можно потратить четыре часа жизни, так еще надо правильно отвечать пограничникам в аэропорту. Когда мне начали задавать вопросы, я сказала, что в Лондоне по работе, пишем пьесу для моего театра. Когда он спросил, где я снималась, я сказала, что он меня в кино вряд ли видел, но я пробовалась на девушку Бонда. После этого остановилась работа пограничников, они все пришли на меня смотреть, страшно радовались! Они меня чуть ли не на руках внесли через границу, было очень трогательно!» — призналась актриса.
Любовь популярна не только у британских таможенников. В интервью она рассказала о массе состоятельных поклонников, которые готовы отдать любые деньги за то, чтобы просто поужинать со звездой. Артистка признается, что боится таких фанатиков.
«Некоторые мужчины приходят на все спектакли подряд, дарят цветы. Бог его знает, что у этого человека в голове происходит, но, может быть, это кому-то так необходимо, что может даже спасти жизнь. Я себе не могу представить, с кем бы я хотела так поужинать. Есть люди, с которыми хотела бы поговорить, но поговорить же можно и без денег».
Стоит отметить, что Любовь Толкалина вошла в сотню самых сексуальных женщин России. Она призналась, что относится к этому с юмором. Но и редакция журнала Maxim не считает свой вестник серьезным аналитическим изданием.
Ранее Любовь Толкалина признавалась, как пыталась через кино понять свои чувства после пережитого ей на экране насилия.