Любовь Толкалина рассказала, как пробовалась на роль девушки Бонда

Осенью 2021 года вышла очередная серия «бондианы». Сплетни и разговоры о последней части знаменитой новеллы не утихают до сих пор. Выяснилось, что одной из девушек Бонда должна была стать наша соотечественница — актриса Любовь Толкалина. Информация об этом была утаена, потому что все актеры подписали договор о неразглашении, но срок давности этого документа истек, и можно приоткрыть завесу тайны, пишет журнал Maxim.

Интересно, что разработка фильма «Не время умирать» началась еще в 2016 году. Но тогда у сценаристов проекта Дэнни Бойла и Джона Ходжа появились разногласия, из-за этого проект застопорился, а потом наступила пандемия, и сроки перенеслись еще почти на год.

Но большая часть актерского состава подписала свои договоры еще до коронавирусной истерии. Это произошло в апреле 2019 года. Французская актриса Леа Сейду, ставшая девушкой Бонда, сумела долгое время хранить секрет. Если бы звезды сложились чуть иначе, на ее месте могла бы оказаться российская актриса Любовь Толкалина.

В интервью изданию Hello Любовь призналась, что после предложения она подписала договор о неразглашении, согласно которому ей даже нельзя было указывать, что она была в Лондоне.