ФАН публикует кадры затонувшего краболовного судна в Приморье

Трагическое событие произошло в приморском порту Зарубино. Судно, на котором осуществлялась ловля крабов, заполнилось водой.

В распоряжение Федерального агентства новостей попали кадры с места инцидента. На них видно, как большая часть судна оказалась под водой. На видео члены экипажа пытаются спастись, перемещаясь по палубе, которая уже заполнилась жидкостью.

«Да, все, она пошла. [Ужас]. Утонет? Конечно — переворачивается!» — общаются между собой очевидцы трагедии.

В результате происшествия погиб один человек. Им оказался старший механик судна. Капитан получил переохлаждение, сейчас он находится в больнице. Остальные 14 членов экипажа были эвакуированы.

На судне находилось 16 тонн топлива, но разлива удалось избежать. Правоохранительные службы назвали предположительной причиной затопления сильный наклон корабля.

Сейчас Приморская транспортная прокуратура начала проверку инцидента. Уже возбуждено уголовное дело по факту гибели старшего механика.