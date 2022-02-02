Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 10:54
10:52
Политика
Бразильский политолог Араухо предрек гуманитарную катастрофу в Европе из-за Украины
10:51
Общество
Стала известна реальная причина слепоты болгарской провидицы Ванги
10:49
Общество
Экс-директора спортклуба в Магнитогорске осудят за мошенничество
10:47
Общество
Профессор Беннет рассказала о пользе вакцинации для уменьшения тяжести COVID-19
10:45
Происшествия
Девушку-оперативника и двоих сотрудников ГИБДД уволят после конфликта в Петербурге
10:40
Происшествия
ФАН публикует кадры затонувшего краболовного судна в Приморье
10:36
Общество
Попова заявила, что вакцинация от COVID-19 останется после окончания пандемии
10:36
Политика
Премьера Венгрии Орбана удивила длина стола Путина
10:33
Экономика
Политика ЦБ изменила динамику спроса на майнинговое оборудование в России
10:32
Происшествия
Письмо о «минировании» снова пришло на электронную почту администрации Керчи
Все новости

ФАН публикует кадры затонувшего краболовного судна в Приморье

Происшествия

Трагическое событие произошло в приморском порту Зарубино. Судно, на котором осуществлялась ловля крабов, заполнилось водой.

В распоряжение Федерального агентства новостей попали кадры с места инцидента. На них видно, как большая часть судна оказалась под водой. На видео члены экипажа пытаются спастись, перемещаясь по палубе, которая уже заполнилась жидкостью.

«Да, все, она пошла. [Ужас]. Утонет? Конечно — переворачивается!» — общаются между собой очевидцы трагедии.

В результате происшествия погиб один человек. Им оказался старший механик судна. Капитан получил переохлаждение, сейчас он находится в больнице. Остальные 14 членов экипажа были эвакуированы.

На судне находилось 16 тонн топлива, но разлива удалось избежать. Правоохранительные службы назвали предположительной причиной затопления сильный наклон корабля.

Сейчас Приморская транспортная прокуратура начала проверку инцидента. Уже возбуждено уголовное дело по факту гибели старшего механика.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / ФАН публикует кадры затонувшего краболовного судна в Приморье
приморский край судно
Комментировать