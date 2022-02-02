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Александр Гордон заявил, что существуют «две версии» Ксении Собчак

Шоу-бизнес
Александр Гордон заявил, что существуют «две версии» Ксении Собчак
Prt Scr youtube.com  /  вДудь

Москва, 2 февраля. Телеведущий Александр Гордон высказался о своем отношении к журналистке Ксении Собчак.

Гордон и Собчак являются коллегами по шоу «Док-ток» на Первом канале. По словам актера, он не пересекается с журналисткой в студии, так как они работают над разными выпусками передачи.

«Собчак на телевидении говорит одно, а в YouTube — другое. Я правильно понимаю, что есть две версии Собчак? То есть вы, Ксения, не только название программы у меня украли, но и манеру притворяться то одним, то другим человеком», — высказался Гордон в эфире YouTube-шоу «МедиаШУМ».

Телеведущий добавил, что он перестал получать удовольствие от съемок. По словам актера, он работает только ради благополучия детей.

Собчак ранее прокомментировала скандал вокруг блогера Елены Блиновской после выхода интервью с ней. Журналистка встала на защиту собеседницы.

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Все новости / Шоу-бизнес / Александр Гордон заявил, что существуют «две версии» Ксении Собчак
собчак критика гордон
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