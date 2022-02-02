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Газета Еl Pais опубликовала ответы США и НАТО на предложения России по безопасности

Политика
Газета Еl Pais опубликовала ответы США и НАТО на предложения России по безопасности
ФБА «Экономика сегодня»

Мадрид, 2 февраля. Опубликованы ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Соответствующий материал напечатало испанское издание Еl Pais.

Документы свидетельствуют, что США избирательно относятся к свободе выбора союзников, игнорируя обязательство любой страны не укреплять свою безопасность за счет других государств.

Кроме того, в ответе не учтены требования России в части недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры Альянса в Европе к состоянию 1997 года.

Издание пишет, что фактически США с НАТО отказались подписать двусторонний договор с Россией, но не отказались от идеи возможности вступления Украины в блок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты проигнорировали принципиальные российские озабоченности по гарантиям безопасности. Москва не увидела адекватного учета трех ключевых требований в ответе Запада на предложения РФ, включая вопрос нерасширения НАТО, сказал он.

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россия сша нато
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