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Индийский регулятор ввел налог в 30% на доходы от криптоактивов

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 10:13
Экономика
Индийский регулятор ввел налог в 30% на доходы от криптоактивов
ФБА «Экономика сегодня»

Нью-Дели, 2 февраля. Граждане Индии будут обязаны платить налоги с доходов, которые они получили от операций с криптовалютами.

Индия готовится ввести собственную цифровую валюту, поэтому внедряет инструменты регулирования существующих криптоактивов, рассказала министр финансов Нирмалу Ситхараман.

«Любой доход от перевода виртуальных цифровых активов будет облагаться налогом по ставке 30%. Никаких вычетов не будет, за исключением стоимости приобретения активов», — отметила она.

Сальвадор, первая страна, признавшая биткоин легальным платежным средством, готовится внедрить облигации на блокчейне. Президент Найиб Букеле надеется с их помощью привлечь больше инвестиций в свое проект Биткоин-Сити.

Подсчитано, что россияне владеют криптовалютами на сумму более 16,5 трлн рублей (214 млрд долларов). Речь идет примерно о 17 млн человек, пишет «ФедералПресс».

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