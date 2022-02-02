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Обвиненные в «убийстве жуков» на Шри-Ланке ученые вернулись в Россию

Весь мир
Обвиненные в «убийстве жуков» на Шри-Ланке ученые вернулись в Россию
Global Look Press  /  Saman Abesiriwardana / Keystone Press Agency

Москва, 2 февраля. Группа российских ученых, которые были задержаны на Шри-Ланке по обвинению в незаконном сборе жуков, вернулась на родину. Об этом сообщает МИД России.

Согласно сообщению ведомства, 1 февраля Александр Игнатенко, Николай Килафян и Артем Рябов вернулись в Россию после завершения судебного разбирательства по обвинениям в попытке контрабанды представителей местной фауны.

Группа россиян зимой 2020 года была задержана охраной национального парка «Хортон». Сотрудники парка обвинили их в «убийстве жуков» и сборе косточек от фруктов, которые представляют «аюрведическую ценность».

По версии шриланкийского следствия, россияне предполагали вывезти образцы из страны, чтобы затем использовать их генный материал для производства лекарства от рака. В свою очередь Игнатенко, Килафян и Рябов отвергли эти обвинения.

«Они обвинили нас в попытках вывезти косточки фруктов, найденные в мусорке. Местные СМИ до сих пор рассуждают об их «немыслимой ценности»: якобы мы «биопираты», которые хотели «украсть гены» этих растений, чтобы приготовить из них лекарство от рака», — вспоминает Александр Игнатенко.

Ученым из России грозит тюрьма на Шри-Ланке из-за «убитых жуков» и содержимого мусорной корзины
change.org /

В конце концов из-за колоссального давления со стороны следствия и начавшихся проблем со здоровьем россияне были вынуждены признать вину. Ученых приговорили к выплате крупного штрафа, эквивалентного трем миллионам рублей.

«Мы пытались доказать, что никаких жуков не ловили, и на фотографиях даже разные даты. Однако шриланкийцы не слушали и повторяли: «Большие проблемы, у вас большие проблемы». Нам сразу заявили, что придется заплатить штраф — 50 тысяч долларов» — рассказал Игнатенко.

В итоге после оплаты штрафа, в выплате которого задержанным оказал содействие Международный Фонд Шодиева, россияне были отпущены на свободу и уже 1 февраля они оказались дома.

Также огромную роль в освобождении наших сограждан сыграло министерство иностранных дел и посольство России в Шри-Ланке, которые на протяжении двух лет оказывали задержанным правовую и консульскую поддержку.

«Огромное спасибо всему нашему посольству в Коломбо, Послу Юрию Материю  и меценату Фаттаху Шодиеву за то, что эта невероятная история завершилась, и россияне вернулись на Родину.

Было всё в этой истории: и абсурдность, с точки зрения не знающих местные законы, обвинений, и невероятные сложности всего судебного процесса, в том числе из-за ковидных ограничений, и борьба адвокатов,  и поддержка дипломатов, и внимание СМИ, и финансовая помощь мецената в оплате огромного штрафа. Но это всё позади! Поздравляю освобожденных и благодарю всех боровшихся за их освобождение», — поделилась радостью в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

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