Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 10:53
10:52
Политика
Бразильский политолог Араухо предрек гуманитарную катастрофу в Европе из-за Украины
10:51
Общество
Стала известна реальная причина слепоты болгарской провидицы Ванги
10:49
Общество
Экс-директора спортклуба в Магнитогорске осудят за мошенничество
10:47
Общество
Профессор Беннет рассказала о пользе вакцинации для уменьшения тяжести COVID-19
10:45
Происшествия
Девушку-оперативника и двоих сотрудников ГИБДД уволят после конфликта в Петербурге
10:40
Происшествия
ФАН публикует кадры затонувшего краболовного судна в Приморье
10:36
Общество
Попова заявила, что вакцинация от COVID-19 останется после окончания пандемии
10:36
Политика
Премьера Венгрии Орбана удивила длина стола Путина
10:33
Экономика
Политика ЦБ изменила динамику спроса на майнинговое оборудование в России
10:32
Происшествия
Письмо о «минировании» снова пришло на электронную почту администрации Керчи
Все новости

В Госдуме прорабатывают меры по борьбе с бродячими собаками
Общество
В Госдуме прорабатывают меры по борьбе с бродячими собаками
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 2 февраля. Зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов обосновал необходимость ужесточения законодательства в сфере обеспечения безопасности людей, подвергающихся атакам со стороны бродячих собак.

По словам Бурматова, после недавних очередных трагических инцидентов с нападением одичавших псов на людей спикер Госдумы России Вячеслав Володин признал необходимость внесения поправок в закон об обращении с животными. При этом в адрес созданной несколько дней назад рабочей группы уже поступило около 30 тысяч обращений от общественности, биологов и экспертов. Как считает Бурматов, уже сейчас абсолютно очевидны самые приоритетные инициативы. Среди них можно отметить строительство новых приютов для бездомных собак, ужесточение ответственности чиновников и нерадивых владельцев собак, сообщает Life.

Предполагается карать серьезными штрафами собственников собак, так как многие бродячие псы появились на улице из-за безответственности их владельцев. Обсуждается предложение по внесению поправок в Кодекс об административных правонарушениях с целью увеличения штрафов за нарушение общих требований к содержанию животных до 30 тысяч рублей.

Бурматов отметил, что депутаты Госдумы тесно сотрудничают со специалистами Минсельхоза России по выработке поправок в закон. В ходе заседаний рабочей группы прорабатываются меры дополнительной поддержки регионов для активизации отлова и идентификации животных, обсуждается программа льготной стерилизации животных, чтобы сделать эту услугу более доступной для широкой общественности.

Ранее ФАН сообщал о привлечении прокуратурой Бийска к дисциплинарной ответственности начальника управления ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства городской администрации за бездействие в борьбе со стаями бродячих собак. Прокуратура взяла под контроль исполнение чиновниками закона об отлове бездомных животных.

Вернуться назад
Все новости / Общество / В Госдуме прорабатывают меры по борьбе с бродячими собаками
госдума собаки закон
Комментировать