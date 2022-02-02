В Госдуме прорабатывают меры по борьбе с бродячими собаками

Москва, 2 февраля. Зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов обосновал необходимость ужесточения законодательства в сфере обеспечения безопасности людей, подвергающихся атакам со стороны бродячих собак.

По словам Бурматова, после недавних очередных трагических инцидентов с нападением одичавших псов на людей спикер Госдумы России Вячеслав Володин признал необходимость внесения поправок в закон об обращении с животными. При этом в адрес созданной несколько дней назад рабочей группы уже поступило около 30 тысяч обращений от общественности, биологов и экспертов. Как считает Бурматов, уже сейчас абсолютно очевидны самые приоритетные инициативы. Среди них можно отметить строительство новых приютов для бездомных собак, ужесточение ответственности чиновников и нерадивых владельцев собак, сообщает Life.

Предполагается карать серьезными штрафами собственников собак, так как многие бродячие псы появились на улице из-за безответственности их владельцев. Обсуждается предложение по внесению поправок в Кодекс об административных правонарушениях с целью увеличения штрафов за нарушение общих требований к содержанию животных до 30 тысяч рублей.

Бурматов отметил, что депутаты Госдумы тесно сотрудничают со специалистами Минсельхоза России по выработке поправок в закон. В ходе заседаний рабочей группы прорабатываются меры дополнительной поддержки регионов для активизации отлова и идентификации животных, обсуждается программа льготной стерилизации животных, чтобы сделать эту услугу более доступной для широкой общественности.

Ранее ФАН сообщал о привлечении прокуратурой Бийска к дисциплинарной ответственности начальника управления ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства городской администрации за бездействие в борьбе со стаями бродячих собак. Прокуратура взяла под контроль исполнение чиновниками закона об отлове бездомных животных.