Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Флориду» в домашнем матче НХЛ

Нью-Йорк, 2 февраля. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал три очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз».

«Рейнджерс» со счетом 5:2 обыграл «Флориду» в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ, состоявшейся минувшей ночью на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». Российский форвард Артемий Панарин оформил ассистентский дубль и стал автором пятой заброшенной шайбы, пишет RT. Он набрал уже 52 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

Соотечественник и партнер по команде Панарина Игорь Шестеркин отразил 34 из 36 бросков по своим воротам. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский провел матч в Нью-Йорке в запасе.

Ранее КХЛ приняла решение не проводить оставшиеся матчи регулярного чемпионата во время олимпийской паузы. Календарь игр будет представлен после 10 февраля.