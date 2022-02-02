Помощница британского премьера Джонсона поставила шефа в неловкое положение перед Зеленским

Киев, 2 февраля. Британский премьер Борис Джонсон оконфузился на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Инцидент произошел в тот момент, когда Джонсон вышел из автомобиля и направился к Зеленскому. В руках он держал папки с документами. В это время его фотографировали журналисты, а сам политик общался с украинским лидером под прицелом телекамер.

В этот момент к Джонсону через всю площадь бежала его помощница. Женщине удалось в последний момент выхватить папки с документами из рук политика, на что премьер удивился, но общение с украинским президентом не прервал.

Ранее сообщалось, что вместе с Джонсоном в Киев должна была прилететь глава британского МИД Лиз Трасс. Позднее стало известно, что дипломат заболела коронавирусом, поэтому ушла на больничный.