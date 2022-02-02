Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 10:53
10:53
Власти Казахстана отменили необходимость согласовывать политические решения с Назарбаевым
10:53
Весь мир
ВС Мали открыли горячую линию для фиксации преступлений террористов
10:52
Политика
Бразильский политолог Араухо предрек гуманитарную катастрофу в Европе из-за Украины
10:51
Общество
Стала известна реальная причина слепоты болгарской провидицы Ванги
10:49
Общество
Экс-директора спортклуба в Магнитогорске осудят за мошенничество
10:47
Общество
Профессор Беннет рассказала о пользе вакцинации для уменьшения тяжести COVID-19
10:45
Происшествия
Девушку-оперативника и двоих сотрудников ГИБДД уволят после конфликта в Петербурге
10:40
Происшествия
ФАН публикует кадры затонувшего краболовного судна в Приморье
10:36
Общество
Попова заявила, что вакцинация от COVID-19 останется после окончания пандемии
10:36
Политика
Премьера Венгрии Орбана удивила длина стола Путина
Все новости

Помощница британского премьера Джонсона поставила шефа в неловкое положение перед Зеленским

Политика
Помощница британского премьера Джонсона поставила шефа в неловкое положение перед Зеленским
Global Look Press  /  I-Images/Keystone Press Agency

Киев, 2 февраля. Британский премьер Борис Джонсон оконфузился на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Инцидент произошел в тот момент, когда Джонсон вышел из автомобиля и направился к Зеленскому. В руках он держал папки с документами. В это время его фотографировали журналисты, а сам политик общался с украинским лидером под прицелом телекамер.

В этот момент к Джонсону через всю площадь бежала его помощница. Женщине удалось в последний момент выхватить папки с документами из рук политика, на что премьер удивился, но общение с украинским президентом не прервал.

Ранее сообщалось, что вместе с Джонсоном в Киев должна была прилететь глава британского МИД Лиз Трасс. Позднее стало известно, что дипломат заболела коронавирусом, поэтому ушла на больничный.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Помощница британского премьера Джонсона поставила шефа в неловкое положение перед Зеленским
украина Борис Джонсон зеленский
Комментировать