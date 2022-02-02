Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 10:53
10:53
Весь мир
ВС Мали открыли горячую линию для фиксации преступлений террористов
10:52
Политика
Бразильский политолог Араухо предрек гуманитарную катастрофу в Европе из-за Украины
10:51
Общество
Стала известна реальная причина слепоты болгарской провидицы Ванги
10:49
Общество
Экс-директора спортклуба в Магнитогорске осудят за мошенничество
10:47
Общество
Профессор Беннет рассказала о пользе вакцинации для уменьшения тяжести COVID-19
10:45
Происшествия
Девушку-оперативника и двоих сотрудников ГИБДД уволят после конфликта в Петербурге
10:40
Происшествия
ФАН публикует кадры затонувшего краболовного судна в Приморье
10:36
Общество
Попова заявила, что вакцинация от COVID-19 останется после окончания пандемии
10:36
Политика
Премьера Венгрии Орбана удивила длина стола Путина
10:33
Экономика
Политика ЦБ изменила динамику спроса на майнинговое оборудование в России
Все новости

Финансист Наметкин: российские акции остаются привлекательными в долгосрочной перспективе

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 09:59
Экономика
Финансист Наметкин: российские акции остаются привлекательными в долгосрочной перспективе
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 2 февраля. Ценные бумаги российских компаний значительно подешевели за последнее время. Это хороший моментдля входа в рынок, рассказал РИА Новости руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.

Покупка акций на падении их котировок может стать удачным решением, они остаются недооцененными в настоящий момент. Эксперт также посоветовал не забывать о необходимости диверсификации инвестиций.

«Сейчас удачный момент для приобретения значительно подешевевших российских акций — помимо уже благоприятных фундаментальных факторов (высокая цена на нефть, снижение геополитической напряженности), их привлекательность на долгосрочном горизонте связана с высокой дивидендной доходностью», — отметил Наметкин.

Объективных причин для падения отечественного рынка в действительности не было, высказывал мнение аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Он полагает, что со временем инвесторы увидят рост стоимости ценных бумаг.

Аналитик Андрей Плотников призвал обратить внимание на акции металлургических и газовых компаний. Они дадут стабильный и надежный процент в течение 2022 года, цитирует его «ФедералПресс».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Финансист Наметкин: российские акции остаются привлекательными в долгосрочной перспективе
акции инвестиции фондовый рынок вложения
Комментировать