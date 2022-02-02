Финансист Наметкин: российские акции остаются привлекательными в долгосрочной перспективе

Москва, 2 февраля. Ценные бумаги российских компаний значительно подешевели за последнее время. Это хороший моментдля входа в рынок, рассказал РИА Новости руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.

Покупка акций на падении их котировок может стать удачным решением, они остаются недооцененными в настоящий момент. Эксперт также посоветовал не забывать о необходимости диверсификации инвестиций.

«Сейчас удачный момент для приобретения значительно подешевевших российских акций — помимо уже благоприятных фундаментальных факторов (высокая цена на нефть, снижение геополитической напряженности), их привлекательность на долгосрочном горизонте связана с высокой дивидендной доходностью», — отметил Наметкин.

Объективных причин для падения отечественного рынка в действительности не было, высказывал мнение аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Он полагает, что со временем инвесторы увидят рост стоимости ценных бумаг.

Аналитик Андрей Плотников призвал обратить внимание на акции металлургических и газовых компаний. Они дадут стабильный и надежный процент в течение 2022 года, цитирует его «ФедералПресс».