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Эксперт Денисова рассказала о пользе и вреде гаджетов для ребенка
Общество
Эксперт Денисова рассказала о пользе и вреде гаджетов для ребенка
pixabay.com  / 

Москва, 2 февраля. Многих беспокоит, что дети проводят много времени с гаджетами. Очень важно научить ребенка извлекать пользу из новых технологий и избежать зависимости. О том, как сделать времяпрепровождение с телефоном или планшетом безвредным, рассказала в беседе с изданием Pravda.Ru эксперт фирмы Philips Xenium Лена Денисова.

Родителям следует помнить, что их детский опыт не стоит проецировать на детей. Подрастающее поколение воспринимает мир иначе, и это — нормально.

Чтобы помочь ребенку, не нужно отнимать у него смартфон или планшет, вы подорвете его доверие. Это не означает, что ограничениям нет места, но они должны быть в равной степени применимы и к ребенку, и ко взрослому человеку. Стоит установить на гаджет полезные, развивающие игры.

Полезно ввести временной лимит на использование гаджета, обсудив это предварительно с ребенком. Можно договориться с ним о ситуациях и местах, где он обходится без гаджета — во время еды, в ванной, в течение часа после подъема и за час до сна. Надо понимать, что ребенок не примет этих ограничений, если сами взрослые не будут им следовать.

Многое зависит от возраста. Детям до двух лет гаджет не нужен, исключение возможно для развивающих игр по полчаса в день и в присутствии взрослых — малышу важнее общение.

Школьнику без телефона уже не обойтись. При этом для школы подойдет кнопочный телефон, а умными устройствами лучше пользоваться дома и под контролем родителей.

Ранее ФАН рассказывал о том, как изменились требования россиян к гаджетам. Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на запросы пользователей.

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