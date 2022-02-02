Украинский политолог: «Киев хочет стать транзитной прокладкой в газовом проекте Польши»

Европейские компании будут продавать на Восток именно российский газ, а Украине его придется покупать с рыночной накруткой. Ничего, кроме роли транзитной прокладки, в таких проектах Киеву не светит. Об этом ФАН рассказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Газопровод Польши и Украины

Польша и Украина договорились построить газопровод, чтобы нарастить объем поставляемого с запада на восток газа. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Киеве.

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«Мы говорили о расширении пропускной способности с запада на восток, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в недалеком будущем», — сказал Моравецкий.

Киев хочет стать транзитной прокладкой

Как отметил Евгений Голышкин, прилагаемые усилия официального Киева по созданию образа самостоятельного игрока на международной арене выглядят трагикомично. Ранее украинские проправительственные СМИ усиленно радовались началу транспортировок газа из Венгрии, подавая эту информацию как «очередной успешный шаг к обретению энергонезависимости от РФ».

«Хотя на самом деле Киев будет покупать все тот же российский газ, но с венгерской наценкой. У Венгрии есть возможность зарабатывать на Украине из-за наличия долгосрочного контракта с «Газпромом». Теперь «новая победа» в виде якобы больших планов на строительство нового газопровода совместно с Польшей. Ни о каком равноправном партнерстве здесь не может быть и речи. Польша просто пытается повысить свою значимость в гласном и негласном противостоянии с Германией. Озвученный ранее план по созданию Британско-Польско-Украинского союза — не что иное как продолжение извечного противостояния в Европе между ее экономическими лидерами. Польша будет иметь гораздо большие выгоды, нежели Украина в таком партнерстве. Украине же будет отведена роль колонизированной территории, используемой исключительно в интересах старших», — пояснил Евгений Голышкин.

Федеральное агентство новостей /

По его мнению, ровно то же самое будет и с новым газопроводом, если данный проект вообще будет реализован. Европейские компании будут продавать на восток именно российский газ, а Украине его придется покупать с рыночной накруткой. Ничего более, чем роль транзитной прокладки, в таких проектах Киеву не светит. Рыночным умельцам не в первой использовать постсоветское пространство для своего противостояния с «российской угрозой».

«Киевские комики будут наживаться на трагедии утери субъектности Украины и ее населения за счет самого народа и остатков рентабельных мощностей Украины. Поэтому весь популизм команды Зеленского в деле продолжения политики Порошенко «геть вiд Москви» — это трагизм зависимости Украины от воли западных партнеров и их интересов», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее издание Strategic Culture выпустило статью, в которой объясняется возможная выгода Соединенных Штатов от давления на «СП-2». По словам авторов статьи, Вашингтон принуждает Германию отказаться от ввода в эксплуатацию трубопровода, чтобы занять энергетический рынок Европы.