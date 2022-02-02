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Традиционный для США праздник День сурка отменили в этом году

Общество
Традиционный для США праздник День сурка отменили в этом году
Кадр из фильма «День сурка»

Меллтаун, 2 февраля. Ежегодный праздник День сурка отменили в США. Причиной стала смерть животного-предсказателя Меллтаунского Мэла.

Грызун не дожил до очередного триумфа всего два дня. На поиск другого предсказателя у мэрии города Меллтаун в штате Нью-Джерси, где жил сурок, времени не было. Поэтому торжество в этом году решили отменить.

«Мы будем усердно искать нового предсказателя. А пока, пожалуйста, следите за прогнозами его собратьев», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что подобных сурков-предсказателей в США несколько. Самые известные из них — Панксатонский Фил и Шубенакадский Сэм. Клички животных переходят по наследству, так как эти млекопитающие редко доживают до десяти лет.

Напомним, знаменитый кот Ахилл готовится оставить должность спортивного предсказателя. Слабослышащая кошка Пифия станет новым оракулом в преддверии будущих спортивных мероприятий.

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