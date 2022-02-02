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Член Академии космонавтики оценил британскую статью про страх гуманоидов перед Россией
Политика
Член Академии космонавтики оценил британскую статью про страх гуманоидов перед Россией
pxhere.com  / 

Статья в британском таблоиде — обычная фейковая заметка, автор которой попытался хайпануть на инопланетянах и популярной в западных пропагандистских изданиях теме «угрозы от русских». Об этом ФАН рассказал основатель и главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин.

Ранее британское издание The Sun опубликовало статью под названием «Эксперты утверждают, что военные угрозы Владимира Путина являются причиной того, что инопланетяне не вступают в первый контакт». Автор материала утверждает, что инопланетяне, внимательно следящие за Землей, расценят эскалацию напряженности России на Украине как «примитивное поведение» и не пойдут на контакт, полагая, что человечество может погибнуть.

Член академии Космонавтики им. Циолковского Игорь Маринин высказал мнение, что появление в английском издании нелепой заметки про гуманоидов, которые опасаются лидера России Владимира Путина, — часть проплаченной кампании. По словам академика, статья рассчитана на малообразованных, доверчивых граждан, у нормального, развитого человека подобный текст может вызвать только смех: читать подобные вещи не стоит.

«Кроме как бредом, оплаченным заинтересованными политическими кругами, подобную бессмыслицу я не могу назвать никак. Наука не подтверждает ни одного так называемого свидетельства существования инопланетного разума. Все фотографии летающих тарелок и публикации на подобную тему — фейки или как минимум бездоказательные истории. Рассуждения о том, что гуманоиды хотят с нами познакомиться, но боятся воинственных русских — абсолютная глупость», — заявил член Общественного совета Роскосмоса.

Маринин предположил, что британским журналистам заказали статью о том, что Россия якобы представляет угрозу не только для всего мира, но и галактики. Ученый заметил, что с тем же успехом в западной прессе появляются публикации, будто выбросы российских предприятий или российский газ, поставляемый на Запад, погубят экологию и всю планету.

Ранее ФАН рассказал, как Япония бойкотирует Олимпиаду в Китае в угоду США. Кроме того, Япония рассматривает Китай как главного условного врага, что отражено в доктрине безопасности страны.

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