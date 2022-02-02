Стариков: Демарш главы СНБО Украины не означает выход Киева из Минских соглашений

Слова украинского политика, что Украина не будет соблюдать Минские соглашения, не являются заявлением о выходе Киева из договора, одобренного Советом Безопасности ООН и скрепленного, в том числе подписью президента Украины. Об этом ФАН рассказал российский политик Николай Стариков.

Накануне глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Минские соглашения могут создать «хаос и привести к разрушению Украины», поэтому требовать от Киева выполнения договоренностей нельзя — это «не примет украинское общество» и позволит снять санкции с России.

Общественный деятель Николай Стариков считает, что никаких разбирательств со стороны международных общественных организаций по поводу публичного заявления представителя властей Украины об отказе выполнять минские договоренности не будет.

«Причин тому, что европейское сообщество абсолютно равнодушно относится к невыполнению Киевом минских договоренностей, несколько. Официальные лица Украины много раз говорили, что якобы Минские соглашения «плохи» и соблюдать их не нужно. При этом в случае выхода государства из какого-либо соглашения вместо старого договора тут же может быть заключен новый. Выход из каких-либо договоренностей можно оценить только комплексно, в зависимости от того, в какую сторону этот выход произошел. Логика подсказывает, что, если Киев не устраивают Минские соглашения, он должен предложить свой вариант, который устроит Россию, Францию, Германию, приведет к окончанию гражданской войны и установлению прочного мира, а самое главное — документ должен удовлетворить жителей ДНР и ЛНР», — отметил автор ряда книг по новой и новейшей истории.

Федеральное агентство новостей /

Собеседник ФАН обратил внимание, что при сложившихся обстоятельствах и с учетом поведения украинских политиков, альтернативой минским договоренностям, к сожалению, является только война. Стариков высказал мнение, что ключ к миру и войне на Украине сегодня находится именно в Киеве, в руках людей, которые, по его словам, осуществили государственный переворот. Политолог подчеркнул, что все это является главной трагедией Украины. При этом, по словам Старикова, Киев не будет заявлять о выходе из минского договора официально, так как это возложит всю ответственность за происходящее в будущем именно на украинскую власть.

Ранее ФАН рассказал, почему Украина начала обстреливать Донбасс оружием НАТО. США необходимо ввергнуть Россию в войну с Украиной, чтобы оправдать свое продвижение на Восток.