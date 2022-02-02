Посол Денисов отметил принципиальное значение поездки Путина на Олимпиаду в Пекин

Пекин, 2 февраля. Визит президента России Владимира Путина в Китай в ходе открытия Олимпийских игр имеет особенную важность. С таким мнением выступил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Дипломат сделал заявление на фоне бойкота Игр со стороны некоторых западных стран. Он подчеркнул, что визит Владимира Путина будет иметь принципиальное значение

Поездка президента России в Пекин на открытие Олимпиады создает возможность для доверительного разговора, уверен посол. Он выступил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава государства не планирует проводить двусторонние встречи в Пекине. Причиной послужила тяжелая эпидемиологическая ситуация в мире.