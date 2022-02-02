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Элитная загородная недвижимость подорожала в Подмосковье за 2021 год

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 09:50
Экономика
Элитная загородная недвижимость подорожала в Подмосковье за 2021 год
pixabay.com  /  dalphoto

Москва, 2 февраля. Ажиотажный спрос на элитную загородную недвижимость в 2021 году привел к тому, что предложение на первичном рынке сократилось. Из-за отсутствия выбора покупателям пришлось покупать жилье по завышенным ценам, передает «Коммерсантъ».

Согласно исследованию Knight Frank, спрос на загородное жилье класса люкс увеличился на 63%. На первичном рынке за год было продано около 300 коттеджей, таунхаусов и участков, что на 73% больше. В то же время на вторичном рынке количество сделок выросло на 60%.

«Спрос состоятельных москвичей на загородное жилье будет сохраняться, пока действуют ограничения в пандемию», — рассказал директор департамента загородной недвижимости Knight Frank Олег Михайлик.

Средний бюджет предложения коттеджей на первичном рынке вырос на 46%, до 285,8 млн рублей, таунхаусов — на 53%, до 61,3 млн, а средняя цена сотки земли выросла на 21%, до 4,8 млн. Издержки застройщиков в прошлом году выросли из-за значительного удорожания строительных материалов.

Риелторская фирма «Метриум» ранее объявила, что московские апартаменты из массового сегмента подорожали за 2021 год на 29% — до 249,6 тысячи рублей за «квадрат». В Северной столице такие объекты подорожали на 38% — до 247 тысяч. Всего продали 161 тысячу строящихся «квадратов» на 13% больше, чем в предыдущие годы, и это исторический рекорд, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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